Incendio nella notte, vigili del fuoco sul posto a Cittiglio

Paura nella notte a Cittiglio: in via Verdi, pieno centro paese, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco la copertura di uno stabile è stata interessata da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Un appartamento sito all’ultimo piano è stato dichiarato inagibile.