La marcia per la pace degli alunni dell’Istituto comprensivo di Viggiù

In cammino per la pace con tanti cartelli colorati, con riflessioni, parole e poesie da condividere con i loro coetanei e con gli adulti che guidano le comunità. E’ così che questa mattina gli studenti dell’Istituto comprensivo martino Longhi di Viggiù – che ospita bambini e ragazzi di Viggiù, Saltrio e Clivio – hanno portato per le strade dei loro paesi il loro desiderio di pace, il loro no alla guerra che si sta combattendo in Ucraina e in tante altre parti del mondo.

Galleria fotografica Saltrio - Bambini in marcia per la pace 4 di 32

In questi giorni gli studenti hanno affrontato e discusso insieme ai docenti i tragici fatti di guerra tra Russia e Ucraina e da questi incontri sono nate riflessioni che ragazzi e bambini hanno trasformato in pensieri, poesie e canzoni, realizzando in classe striscioni, cartelloni e magliette per protestare contro la guerra.

I ragazzi hanno sfilato in tre gruppi indossando mascherine con i colori della bandiera della pace e della bandiera ucraina e si sono poi recati nei tre Comuni, dove hanno incontrato sindaci e amministratori, per vivere con loro un momento di solidarietà e sensibilizzazione.