La musica di Bach a Varese grazie alla viola di Simone Libralon

L’appuntamento è per le 18 di sabato 2 aprile all’Auditorium del Civico Liceo Musicale che collabora con il Comune per l’organizzazione

Appuntamento con la musica classica sabato 2 aprile a Varese: alle ore 18 l’Auditorium Malipiero del Civico Liceo Musicale (in via Garibaldi) ospita il concerto di Simone Libralon, che eseguirà le Suite BWV 1007, 1008 e 1009 per viola sola di Johann Sebastian Bach.

Il violista, che deve l’inizio della sua formazione musicale proprio a questa istituzione varesina, lo scorso settembre 2021 ha visto la pubblicazione da parte di Brilliant Classics del suo primo progetto discografico dedicato all’integrale delle suite di Bach per viola sola, una pietra miliare del repertorio per strumento ad arco.

Professore dell’Orchestra Sinfonica di Milano LaVerdi, Simone Libralon si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Oltre al repertorio tradizionale ha effettuato diverse trascrizioni e collaborazioni con altri artisti, pittori, architetti, poeti per creare eventi culturali trasversali che mettano in luce contrasti e affinità tra i differenti linguaggi.

Il concerto è organizzato in collaborazione tra il Comune di Varese e lo stesso Civico Liceo Musicale e sarà introdotto dalla presentazione tenuta da Luca Macchi. L’ingresso è libero.