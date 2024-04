A Varese l’anteprima di “The Fall Guy” e l’incontro con lo stuntman Simone Belli

Eccezionale anteprima al Miv – Multisala Impero di Varese del film “The Fall Guy” che vede come interpreti Ryan Gosling e Emily Blunt per venerdì 26 aprile, alle 21.

Il film racconta la storia di uno stuntman e durante la serata di Varese interverrà Simone Belli, lo stunt coordinator, premiato a Sanremo, più giovane d’Italia. Simone Belli è uno stuntman varesino Referente nazionale italiano per FISAC per il combattimento scenico e fondatore della SB Education con cui insegna Stunt & Film fighting (cioè come combattere per film e spettacoli teatrali o live) a Milano.

Nella presentazione di venerdì sera verrà affiancato dal giornalista de La Prealpina Diego Pisati.

LA TRAMA DEL FILM

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?