La sala mostre della Pro Sesto Calende riapre con Mario Dognini e Rafael Espada

Sotto il segno dell’arte riapre oggi, mercoledì 30 marzo la stagione delle mostre alla Sala della Pro Sesto Calende in Viale Italia.

Dopo la pausa stagionale l’associazione del territorio guidata dal neopresidente Andrea Scandola ha dato luogo al rinnovo degli interni, con attenzione alle luci, in moda tale da poter riprende la stagione dell’arte ina nuova “rinfrescata casa”. Protagonisti due artisti che, pur che suggeriscano differenti forme d’arte, sono legati da una antica amicizia nata in azienda.

Per una settimana, fino a mercoledì 6 aprile, si potrà infatti far visita agli Aquarelli di Mario Dognini e alla ‘materia che ha preso forma’ di Rafael Espada. Se per Mario Dognini questo è un vero e proprio debutto, per Rafael Espada è una tappa di una lunga carriera che ha avuto inizio negli Anni ’70 tra le mura della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Brera in Milano.

Per Dognini la scelta degli acquarelli rappresenta una sorte di ricongiungimento con due luoghi (nati sotto il segno dell’acqua) come Crema (dove è nato) e Sesto Calende. Pur essendosi sempre occupato di grafica all’interno della propria carriera professionale, una volta andato in pensione si è avvicinato da autodidatta all’arte ed al colore. Espada è invece un rappresentante della corrente artistica del Dadismo grazie al quale la materia diventa una forma d’arte.