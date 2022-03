La Svizzera guarda all’Expo del 2025 in Giappone

Nella sua seduta del 18 marzo 2022, il Consiglio federale Svizzero ha approvato il messaggio sulla partecipazione all’Esposizione universale 2025 di Osaka (Giappone).

Il tetto di spesa per la partecipazione ammonta a 17,6 milioni di franchi. Il tema centrale del Padiglione svizzero sarà la Svizzera dell’innovazione, della sostenibilità e dell’efficienza economica.

La Svizzera sarà rappresentata all’Esposizione universale di Dubai (EAU) fino a fine marzo 2022. L’accoglienza è stata molto positiva e il Padiglione svizzero è uno dei più visitati e ammirati dell’Expo. La prossima Esposizione universale si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e verterà sul tema «Delineare la società del futuro per le nostre vite» («Designing Future Society for Our Lives»). Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 150 paesi e 28 milioni di visitatrici e visitatori. Data l’importanza del paese ospite e delle strette relazioni in ambito politico, economico e scientifico, il 12 maggio 2021 il Consiglio federale si era già espresso a favore della presenza della Svizzera all’Esposizione universale 2025 di Osaka. Con la sua decisione odierna l’Esecutivo ha adottato il relativo messaggio e la richiesta di credito da sottoporre alle Camere federali per approvazione.