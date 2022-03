Lega in piazza per raccogliere le firme contro la carenza dei medici di base

La sezione della Lega di Varese torna nelle piazze della Città Giardino, per due fine settimana di fila.

Si comincia domani, sabato 12, con la postazione in via Del Cairo, e proseguirà domenica 13 e all’inizio di corso Matteotti. Quindi il weekend successivo, sabato 19 sempre in via Del Cairo e domenica 20 marzo in piazza Monte Grappa. Gli orari saranno tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00.

«La sezione di Varese aderisce alla mobilitazione a livello lombardo – spiega Marco Bordonaro, Commissario cittadino della Lega di Varese – per aprire la campagna tesseramento e, allo stesso tempo, per raccogliere firme per una petizione indirizzata al ministro Speranza, affinché vengano ridate alla Lombardia le risorse per i medici di base, che sono state sottratte negli ultimi anni da parte dei precedenti Governi a guida Pd».

La Lombardia, sostiene la Lega , è la regione che ha di meno medici di medicina generale: 61 ogni 100mila abitanti rispetto ai 74 del Lazio e agli 80 della Puglia. Nei prossimi giorni, sarà possibile sottoscriverla anche online sul sito www.legalombardasalvini.com”.