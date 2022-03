Legnano calcio, il derby con la Castellanzese finisce 1-1

CASTELLANZESE-LEGNANO 1-1

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan, Perego (dal 65’ Mandelli), Alushaj, Micheli (dal 75’ Travellini), Chessa, Esposito, Colombo, Ferrandino (dal 75’ Mazzola), Raso (dal 46’ Piran). A disposizione: Asnaghi, Nuzzo, Gazzetta, Praderio, Acquistapace. Allenatore: Cotta

Legnano: Tamma, Barbui, Moracchioli, Robbiati, Bettoni (dal 67’ Bini), Di Lernia, Beretta, Bingo (dal 60’ Barazzetta), Quaggio (dal 60’ Ravasi), Ronzoni (dal 38’ Confalonieri), Gasparri. A disposizione: Tolomeo, Caradonna, Bertonelli, Febbrasio, Bertoli. Allenatore: Sgrò

Arbitro: Galiffi di Alghero

Ammoniti: Robbiati (L), Di Lernia (L), Raso (C), Alushaj (C), Colombo (C)

Altro pareggio per il Legnano, che stavolta viene fermato dalla Castellanzese sull’1-1. Lilla che si portano in vantaggio nel primo tempo con Alessio Quaggio, ma ad inizio ripresa subiscono il pareggio di Compagnoni da calcio d’angolo. La squadra guidata da Sgrò viene superata dal Desenzano Calvina e scivola al quinto posto a 50 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla Casatese sesta, mentre i nero-verdi salgono a quota 36 punti, rimanendo a +2 sulla zona playout.

L’avvio di partita è un monologo nero-verde, tant’è vero che al 6’ minuto la Castellanzese ha già un’occasione d’oro per portarsi in vantaggio: cambio di gioco di Robbiati intercettato da Esposito che apre per Colombo in fascia destra, il suo cross rasoterra arriva sul secondo palo a Chessa, che leggermente defilato sulla sinistra in area piccola trova solamente l’esterno della rete. La reazione del Legnano arriva al 16’ con Beretta, bravo a liberarsi al tiro dai 25 metri ma il suo destro viene comodamente respinto esternamente da Cincilla. La squadra guidata da Cotta torna ad essere pericolosissima alla mezzora di gioco, centrando la traversa con il suo capitano Alushaj, che da centrale di difesa diventa attaccante aggiunto su un’azione manovrata dei padroni di casa e svetta su tutti sul cross di Ferrandino da destra, con il pallone che appunto scheggia la parte alta della traversa. In un primo tempo condotto quasi interamente dai nero-verdi, sono i lilla a portarsi improvvisamente in vantaggio al 39’, quando il numero 9 Alessio Quaggio raccoglie un pallone vagante all’interno dell’area di rigore e col destro, da centravanti vero, la mette alle spalle del portiere avversario.

Secondo tempo che vede il pareggio della Castellanzese dopo appena 6 minuti, quando Compagnoni va più in alto di tutti da corner e di testa insacca; si tratta del sesto gol stagionale per lui, che si conferma il difensore più prolifico del Girone B di Serie D. Ancora pericolosi i padroni di casa al 60’ con il loro numero 10 Ferrandino, che se la porta sul suo mancino e ci prova a giro sul secondo palo, pallone che non gira abbastanza e finisce fuori. Ancora la Castellanzese al 67’ con un altro tiro da fuori, stavolta a provarci è il neoentrato Mandelli, che la manda a spanne dal palo alla destra di Tamma. A suonare la carica per i legnanesi è capitan Gasparri, che un minuto dopo si trova a tu per tu col portiere, ma il suo mancino da posizione defilata viene sporcato da una deviazione e sfiora il secondo palo. Il numero 1 lilla è costretto poi ad intervenire sul destro dal limite di Piran all’81’, mandando il pallone sopra la traversa. Nel finale due grandi occasioni, una per parte: Colombo all’87’ si trova tutto solo nell’area del Legnano ma spara alle stelle, mentre Gasparri nei minuti di recupero prova a piazzarla sul secondo palo dopo una palla sradicata dai piedi di Esposito sulla trequarti nero-verde, ma trova un’ottima risposta di Cincilla.

In conferenza stampa è intervenuto l’allenatore dei padroni di casa Corrado Cotta, che si è detto «soddisfatto del punto contro una squadra d’alta classifica forte fisicamente e tecnicamente, ma abbiamo regalato il gol e questo non va bene. Da adesso – ha concluso il mister nero-verde – i punti peseranno come un macigno».