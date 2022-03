A Lonate Pozzolo si torna a parlare di Masterplan e Cargo City

A che punto è il Masterplan Malpensa 2035? Se ne parla a Lonate Pozzolo per far luce sullo stato dell’arte appuntamento a lunedì 28 marzo, pre 21, alla sala polivalente “Ulisse Bosisio” (in via Cavour, 21).

La serata tecnico-divulgativa è organizzata dall’amministrazione ed è aperta a tutta la cittadinanza.

«Si tratta di un tavolo tra Comune e lonatesi», spiega la sindaca Nadia Rosa, «dove si spiegherà come funziona il Masterplan, cosa è stato depositato da Sea ed Enac e cosa, invece, noi sindaci del Cuv abbiamo obiettato: aprirò la serata con un intervento e poi i cittadini potranno intervenire e fare domande».

Il ridimensionamento di Cargo City