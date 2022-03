Luino rende omaggio al medico Mario Giorgetti, chiesto il potenziamento dei servizi in favore degli oncologici

Nuovi progetti a sostegno dei pazienti oncologici e le loro famiglie. È l’impegno che è emerso nel corso dell’incontro ospitato sabato scorso a Palazzo Verbania a Luino in ricordo del Dr. Mario Giorgetti.

Alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Sindaco di Luino Enrico Bianchi, durante la tavola rotonda sulla medicina territoriale sono stati identificati importanti progetti a favore di pazienti oncologici e loro famiglie. Per realizzarli, occorre un lavoro di squadra tra istituzioni, terzo settore e cittadini. Da qui l’appello di Varese per l’Oncologia ODV.

Oltre cento i partecipanti tra amici di famiglia, medici, operatori sanitari e sociali, importanti associazioni di volontariato come la Lilt, istituzioni e cittadini intervenuti per ricordare la figura di Mario Giorgetti, dottore di famiglia “che tutti vorremmo avere”: empatico, competente, che ha dedicato la vita ai suoi pazienti, al suo territorio, ma anche ai numerosi amici e soprattutto alla sua famiglia.

Alla presenza della moglie Monika e del figlio Giancarlo ha preso la parola il Dr Pietro Merlo che ha tracciato il profilo umano e professionale di Mario Giorgetti.

Un significativo video dedicatogli da Varese per l’Oncologia , ha chiuso l’appassionato ricordo del Dr. Giorgetti. Il video è visibile sul sito e la pagina Facebook dell’associazione.

Nella parte introduttiva della tavola rotonda a tema “Salute e territorio, le prospettive del luinese” il Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana ha illustrato come le ampie risorse messe a disposizione dal PNRR, integrate da fondi regionali, consentiranno di rafforzare la medicina territoriale e portare le cure sempre più vicine al cittadino che finalmente potrà essere preso in carico da equipe multidisciplinari, collocate nelle future case della salute e negli ospedali di comunità. I medici di famiglia, ha sottolineato il Presidente Fontana, saranno valorizzati perché, insieme agli infermieri di comunità, saranno il perno dei servizi territoriali.

Il Dr. Carlo Lucchina presidente dell’associazione Varese per L’Oncologia , ha quindi coordinato la tavola rotonda alla quale hanno portato importanti contributi il Dr Gianni Bonelli Direttore Generale di ASST Sette Laghi, il Prof Francesco Grossi Diretto U.O Oncologia Medica ASST Sette Laghi, la Dr.ssa Anna M. Iadini Direttore Medico del presidio del Verbano ASST Sette Laghi, il dr Giancarlo Pagano referente cure primarie del Luinese.

Il Presidente Lucchina, a sintesi e chiusura del momento di discussione, ha ribadito la fondamentale importanza della medicina territoriale, delineando in particolare la necessità del rafforzamento di tre servizi per i pazienti oncologici del luinese, per i quali l’associazione Varese per l’Oncologia manifesta la volontà di sostenere, anche con proprie risorse a quelle istituzionali, importanti attività quali:

– Il potenziamento dell’ambulatorio di Oncologia dell’Ospedale di Luino

– L’attivazione di un Day Hospital Oncologico, analogo a quello di Cittiglio,

– Il rafforzamento del progetto Homcology dell’associazione Varese per l’Oncologia ODV, che assiste gratuitamente a domicilio i pazienti oncologici più fragili

Il Sindaco di Luino Dr Enrico Bianchi, la cui amministrazione comunale ha sostenuto con determinazione l’iniziativa, ha sottolineato “l’importanza dell’integrazione istituzionale, l’assoluto valore della medicina territoriale di prossimità ed il ruolo delle associazioni di volontariato” impegnandosi a sostenere anche in futuro azioni come quelle sopra proposte.

Su questi temi ci saranno quindi altri importanti appuntamenti a Luino, promossi dal sindaco Bianchi, che si è unito all’appello finale lanciato dal Presidente Lucchina ai luinesi: “Per realizzare al meglio questi tre importanti servizi per i pazienti oncologici del nostro territorio, occorre il sostegno anche dei cittadini: diventare soci di Varese per l’Oncologia ODV o destinarle il 5×1000, possono essere due modi concreti per contribuire”.