“One second” di Zhang Yimou al cineforum di Azzate

La pellicola 35mm, una storia di un padre e di una figlia, i paesaggi spettacolari della Cina rurale. Zhang Yimou, il più famoso regista cinese vivente, torna alle origini con “One Second”, film acclamato in tutto il mondo e che, dopo i problemi di censura nel suo paese, ha messo d’accordo critica e pubblico. E che ora arriva al cineforum del Castellani di Azzate.

«One Second chiuderà il primo ciclo di sette film per riaprirne uno nuovo (a breve il programma), vista la confortante risposta del pubblico» dicono dal cinema.

«E per festeggiare la riattivazione del Cinema Castellani, in occasione della proiezione di One Second il pubblico riceverà in omaggio dei fotogrammi di una vecchia pellicola!»

Appuntamento venerdì 25 marzo, ore 21, al Cinema Castellani di Azzate, in via Acquadro 32