Grave operaio: cade durante i lavori a un palo elettrico a Fagnano Olona

Un uomo di 42 anni è stato soccorso questa mattina, lunedì 21 marzo per essere caduto da una scala a Fagnano Olona.

Il fatto è avvenuto in via Trieste mentre l’uomo era alle prese con un palo della luce su cui stava lavorando, eseguendo lavoro di manutenzione.

La caduta è avvenuta da diversi metri e le autorità sanitarie classificano il fatto come infortunio sul lavoro. Sul posto vigili del fuoco di Varese, i carabinieri di Busto Arsizio e il dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Insubria.

Areu ha inviato l’elisoccorso: i sanitari hanno immobilizzato l’uomo che è stato posizionato su una barella rigida e dopo le prime valutazioni hanno optato per il ricovero urgente a bordo del velivolo di soccorso partito per l’ospedale di Varese in codice rosso.

Le condizioni del tecnico sono molto gravi.