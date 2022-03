Perchè le criptovalute stanno avendo così tanto successo?

Nel solo 2021 è stato stimato come la capitalizzazione totale delle criptovalute avesse raggiunto e addirittura superato l’esorbitante limite dei 2.000 miliardi di dollari. Si tratta di cifre che dicono molto, ma non tutto su una realtà che in breve tempo è riuscita a svincolarsi dalla settorialità del mondo finanziario per divenire un vero e proprio fenomeno di massa. Ovvio allora come le ragioni di tale successo non possano che essere molteplici e prendere in considerazione diversi aspetti operativi e non.

Opportunità di investimento

Sono diversi gli studi effettuati da analisti ed economisti a mostrare come le valute digitali rappresentino per molti investitori, indipendentemente dal loro tenore di vita, una ghiotta opportunità con cui differenziare il proprio portafoglio e al contempo godere di una innegabile solidità di accesso al credito. Due obiettivi che apparentemente sembrano distanti dal mondo delle altcoins e delle loro fluttuazioni, ma le cose vanno proprio in questa direzione.

La ragione consiste nel fatto che le valute digitali sin dalla loro prima comparsa si sono sempre poste come strumenti in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, persino di quelli con poca o nulla familiarità con determinate dinamiche finanziarie.

La popolarità crescente è andata quindi di pari passo con un’adeguata copertura mediatica e l’unione di queste due componenti ha fatto sì che dapprima i trader professionisti poi gli utenti comuni cominciassero a vedere in questo asset una reale opportunità di investimento altamente proficua e differente da tutto ciò che sinora si conosceva.

Democraticità

Come leggiamo anche sul magazine specializzato Valute Virtuali, uno dei fattori che più ha favorito il successo delle criptovalute è proprio la loro democraticità. È innegabile, infatti, che avvicinarsi al mondo degli investimenti e più in generale a quello finanziario sia un compito estremamente arduo per coloro che sono privi delle giuste competenze o che non hanno intrapreso un determinato percorso professionale, le criptovalute sono però riuscite nell’impresa di scardinare questa realtà consolidata.

Come?

Facendo in modo di offrire un prodotto finanziario passibile di compravendita e/o scambio senza nessuna sorta di barriera d’ingresso, tutti possono acquistare, vendere o negoziare un’altcoin senza particolari difficoltà e a tal riguardo la nascita di piattaforme con funzionalità sempre più vicine alle esigenze degli utenti ha finito per incrementare tale fenomeno.

Sicurezza e velocità

Le criptovalute si basano su una specifica tecnologia, denominata blockchain, in cui ogni singola transazione viene autorizzata solo nel momento in cui tutti i peers che ne fanno parte la riconoscono come tale e procedono quindi alla convalida simultanea.

Ciò fa sì che l’intero processo goda di uno standard di sicurezza estremamente elevato dal momento che intervenire e/o modificare una transazione è impossibile a meno che non si agisca contemporaneamente su tutti i blocchi della catena, possibilità alquanto remota e soprattutto impraticabile.

Oltre a ciò, occorre anche dire come la velocità delle singole transazioni è in continua ascesa e considerando gli incredibili progressi che sta subendo la tecnologia blockchain, non è affatto utopico pensare a un immediato futuro in cui sempre più attività commerciali sia fisiche sia online possano consentire l’uso di valute digitali nella quotidianità di tutti i giorni.

Potenziale futuro

Prendendo come esempio la criptovaluta più rinomata e diffusa al mondo, Bitcoin, ha fatto certamente notizia il superamento della quotazione di 60.000 dollari avvenuto nello scorso Aprile, nonostante ciò sembra che il limite massimo sia ancora lontano.

Se nel caso dei già citati Bitcoin, infatti, sono diversi gli analisti e gli esperti del settore a prospettare un futuro in cui la loro massima quotazione raggiungerà addirittura i 100.000 dollari, le altre altcoins non stanno certo a guardare e già oggi è possibile assistere a fenomeni in cui le fluttuazioni hanno provocato trend rialzisti e crescite persino superiori al 100%.

Indipendentemente dai limiti che potranno raggiungere, è però innegabile che ormai le criptovalute fanno parte della nostra quotidianità e come tali rappresentano un qualcosa che non è più possibile ignorare.