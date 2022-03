Polenta e borsch, menù solidale dagli Alpini di Varese

La cucina ucraina con il suo piatto tradizionale (borsch), incontra la nostra polenta per un pranzo solidale. Sabato 26 marzo dalle 11.00 alle 14.00 appuntamento alla sede in Via degli Alpini 1 di Varese dove sarà possibile ritirare il “Menù solidale”. Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile gustare la nostra polenta, che ben conoscete, accompagnata da salsiccia e funghi o zola e assaggiare il Borsch, il tipico piatto ucraino, preparato ad arte dalle mani esperte di Eugenia, una signora ucraina che ha voluto essere accanto agli Alpini, per raccogliere contributi a favore dei suoi connazionali che sono stati accolti nel nostro territorio.

Per info: info@gruppoalpinivarese.it