I progetti educativi della Cri di Luino

I Giovani Volontari della Croce Rossa di Luino e Valli sono pronti per affrontare tre giornate dedicate all’educazione tra pari presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”

Saranno tre sabati (19, 26 marzo e 2 aprile) dettati dalla volontà dei giovani volontari che presenzieranno davanti alle classi seconde della sede centrale e sede associata per trattare argomenti importanti come:

Migration & inclusione sociale per sensibilizzare i coetanei sul tema dei fenomeni migratori al fine di costruire una società più inclusiva 3 solidale sviluppando anche un pensiero critico sulla base della tolleranza e della cultura della non violenza

Salute e stili di vita sani per informare e sensibilizzare in tema di educazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili attraverso la promozione di una visione complessiva della salute

Nozioni di base del primo soccorso tramite una formazione teorica e pratica circa le manovre di prima soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardio-polmonare

«Partire dai più giovani per combattere l’indifferenza e far cambiare mentalità, puntando sulla formazione con concretezza – commenta il Presidente Croce Rossa Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi – . Ringrazio i docenti e il dirigente scolastico dell’ISIS di Luino per la loro disponibilità e l’attenzione all’impegno messo in campo dalla Croce Rossa di Luino e Valli».

«Sono contento di questa iniziativa. Finalmente riprendiamo alla grande la collaborazione con le scuole. I nostri giovani CRI non vedevano l’ora di tornare a fare formazione ai loro coetanei», spiega Sebastian Ballardin, Consigliere Giovane della CRI di Luino e Valli