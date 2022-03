Risalgono i dati Covid a Cantello, 52 positivi e quattro classi in autosorveglianza

Balzo in avanti dei contagi da Covid a Cantello, dove il sindaco Chiara Catella nel periodico aggiornamento dell’andamento della pandemia in paese segnala una ripresa piuttosto significativa dei contagi in paese.

Alla data di ieri, martedì 29 marzo, i positivi segnalati erano 52, con tre classi della scuola primaria e una della scuola dell’infanzia in regime di autosorveglianza. Un contagio si registra anche al centro Gulliver.

In totale sono 1178 le persone guarite dall’inizio della pandemia, mentre i decessi registrati in paese sono 13.

«C’è stato un improvviso incremento negli ultimi giorni della scorsa settimana, mentre sino ad allora la situazione restava tutto sommato contenuta», dice il sindaco.

L’invito, naturalmente è quello di continuare ad osservare le principali misure di contenimento del contagio, mascherine, igiene delle mani e distanziamento.