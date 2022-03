Ritrovata in provincia di Varese la 14enne di Teramo scappata di casa

Quattordici anni, da sola per mezza Italia e senza telefono cellulare. Un bel grattacapo per i genitori di Silvi, comune abruzzese non distante da Pescara ma già in provincia di Teramo che da martedì era sparita dalla sua casa dove vive coi genitori e i quattro fratelli.

L’sos è partito proprio mercoledì mattina all’alba quando il suo letto è stato trovato vuoto: i parenti si erano rivolti a «Chi l’ha visto?» che ha segnalato la scomparsa (e ha pure annunciato il ritrovamento della ragazza in un post pubblicato nella giornata di venerdì).

Ritrovata dai Carabinieri di Varese, sta bene, la 14enne scomparsa in circostanze allarmanti dalla provincia di Teramo il 2 marzo. La mamma, che aveva lanciato un appello a “Chi l’ha visto?” e alla TGR Rai Abruzzo, ringrazia tutti per l’aiuto.

Da quanto si apprende la ragazza sta bene ed è stata riconosciuta dai carabinieri che grazie alla nota di rintraccio sono riusciti a capire che la giovanissima corrispondeva con la descrizione fornita dai genitori.

In giornata i genitori sono partiti per tornare a prendere la minore e riaccompagnarla a casa.