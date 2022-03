A Saltrio una camminata di solidarietà con l’Ucraina lungo i sentieri della Linea Cadorna

(foto di Luca Marchioro) – L’associazione Amici del Monte Orsa, in collaborazione con il Gruppo di Protezione civile di Saltrio e Clivio e con il Comune di Saltrio, organizza per domenica 27 marzo una camminata guidata lungo i sentieri e i camminamenti della Linea Cadorna.

La partenza è fissata alle 9 al Parco Mamo di Saltrio (in via Manzoni, dove è stata posizionata la riproduzione del Saltriosauro) e prevede un “rancio” alpino a base di polenta, salamella e formaggio. L’escursione è adatta a a tutti, anche ai bambini (a partire dai 6 anni) già abituati a camminare in montagna.

Non mancheranno momenti di approfondimento e aneddoti grazie ad Ambrogio Gilardi, divulgatore storico, che racconterà storie e curiosità della prima Guerra mondiale e della vita in trincea.

Il costo di partecipazione (compreso il pranzo) è di 19 euro per gli adulti e di 12 per i ragazzini fino a 12 anni.

Per le iscrizioni scrivere una mail a: sullalineacadorna@gmail.com oppure telefonare al numero 340 9266 691

Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto per sostenere gli aiuti e l’accoglienza alla popolazione dell’Ucraina.

Qui la locandina con tutti i dettagli