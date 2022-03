Si fingono tecnici dell’acqua, il sindaco di Cittiglio: “È una truffa, non fateli entrare in casa”

“Abbiamo ricevuto segnalazioni relative a persone che nel Comune di Cittiglio si sono presentate a casa di cittadini dicendo di essere operatori per conto del Comune e che parlano delle condizioni dell’acquedotto dicendo che l’acqua non è potabile. Chiedono soldi. È una truffa! Non fateli entrare in casa!”.

Il messaggio sulla pagina Facebook del gruppo Polis di Cittiglio, dove il primo cittadino Rossella Magnani spiega ai cittadini quanto sta succedendo. Nel post viene spiegato che è già stata informata la Polizia Locale e i Carabinieri, oltre ad indicare ai cittadini come comportarsi.

“Invitiamo tutti a cautelarsi verificando personalmente che le società incaricate di eventuali servizi abbiano realmente un operatore che deve recarsi presso la vostra abitazione.

Di seguito i principali numeri che potete contattare per verificare la reale esigenza del sopralluogo:

• Per acquedotto, fognatura: Alfa srl 800.103.500

• Per gas: 2IReteGas 800.997.710 o il vostro operatore

• Per energia elettrica: Enel Energia 800.900.860 o il vostro operatore

• Per rifiuti: Comunità Montana Valli del Verbano 800.135.58

• Se si presentano per conto del Comune di Laveno Mombello contattare: Polizia Locale 0332 66.100 o Ufficio Tecnico 0332 625.533

Se gli operatori vi comunicassero di essere agenti della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco o altro, è necessario accertarsi che siano in divisa e che vi sia nei pressi un’auto del corpo indicato.

Nel caso la società contattata non confermasse l’appuntamento di propri operatori presso la Vostra abitazione, o per altre esigenze contattare prontamente Carabinieri al numero 0332 668.210. Polizia locale Cittiglio 0332 601189.