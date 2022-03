Sos Malnate piange Alberto Cirla

Si è spento nella notte di mercoledì 9 marzo Alberto Cirla, malnatese di 52 anni. Il suo ricordo lo traccia Sos Malnate:

“Alberto era un nostro volontario da poco, quando a settembre ha risposto al nostro appello di ricerca di centralinisti. Conosceva però Sos molto bene anche perché per molti anni è stato il nostro referente tecnico per l’azienda che si occupava della rilevazione delle presenze. Ci lascia un grande vuoto e lo ricorderemo per la sua disponibilità e gentilezza“.

Il funerale avrà luogo giovedì 10 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Malnate. La salma è alla sala del commiato delle Onoranze Funebri Lucchetta a Malnate.

Non fiori ma devolvere eventuali offerte all’associazione A.I.T.F al seguente Link:

https://aitfnazionale.it/sostienici/contributi/