Star Wars e pancake, una puntata “stelle e strisce” per Sesto alle 7

Dopo una puntata “fuori dal Comune” e una “fuori regione”, la trasmissione radio Sesto alle 7 ritorna nella città sul Ticino per una puntata dal “sapore internazionale”, “stelle e strisce” per la precisione. Tra pancake, i personaggi di Star Wars e i corsi di lingua.

Venerdì 25 marzo il trio di speaker composto da Fabio Barisone, Marco Limbiati e Susy Milani fa tappa all’American Bakery & Bistrot, noto come Pancake Factory. Nel cuore di Sesto Calende, in Piazza Cesare Abba, ai microfoni del trio passeranno volti che hanno trovato gli States in Italia. Il tutto tra una canzone e l’altra passata da DjClo e DjMauz.

A partire dalle 19 andrà infatti in onda la punta da un luogo che ha fatto dei classici della pasticceria americana il proprio e forte richiamo grazie alla titolare (allieva di Gualtiero Marchesi) Ramona Martinelli che presenterà i piatti rivisitati con tutto il buono del Made in Italy. In questo viaggio la trasmissione “strettamente sestese” andrà alla scoperta di figure dal DNA statunitense che hanno trovato casa in Italia.

Come sempre molti gli ospiti di Sesto alle 7: tra gli ospiti Terrance e David, i membri più rappresentativi dei Cristiano Biblici Insieme che presenteranno la propria attività sul territorio, così come Holly Pilar , per tutti è ‘la Prof dei Corsi d’Inglese in Biblioteca’. che ha insegnato la lingua ‘che apre le porte del mondo’ a centinaia di persone grazie ai Corsi di Lingue promossi dall’Amministrazione Comunale Sestese.

Dagli Stati Uniti alla Galassia Lontana Lontana: i ‘cattivi’ dell’Universo di Guerre Stellari grazie al Sestese Emiliano Ciani che guiderà una piccola truppa della 501st Legion Italica Garrison, gruppo di cosplayer nelle divise dell’impero galattico protagonista a numerosi eventi benefici.

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link o scaricare l’APP (solo su piattaforma ANDROID) di SMS RADIO!