Storie suonate al teatro Nuovo di Cuasso al Monte

L’appuntamento con Giuditta e Claudio è per sabato 2 aprile. Ingresso gratuito, obbligatorio il green pass per accompagnatori maggiori di 12 anni

Sabato 2 aprile a partire dalle ore 17 al Teatro Nuovo di Cuasso al Monte si terrà lo spettacolo “Storie suonate”, storie e filastrocche cantate da Giuditta e Claudio, accompagnati da una specialissima chitarra. L’ingresso è gratuito e perfetto per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Per gli accompagnatori maggiori di 12 anni è obbligatorio il green pass.

Lo spettacolo è organizzato dal comune di Cuasso al Monte in collaborazione con la Pro Loco.