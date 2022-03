Tende a rullo per interni: una guida veloce

(Foto da Apostoli Daniele)

Le tende a rullo sono uno dei prodotti più venduti per arredare l’interno di abitazioni, spazi direzionali e commerciali.

Il range di prezzo è davvero ampio, ma questo elemento è legato anche alla grande varietà di quanto offre il mercato. Le tende, infatti, sono disponibili in un’ampia gamma di colori e tessuti. E possono essere personalizzate sulla base delle esigenze dell’acquirente, adattandosi a qualsiasi stile e a qualsiasi ambiente, anche a vetrate di grandi dimensioni come quelle di balconi, terrazzi e negozi. Inoltre sono facili da installare, mantenere e da utilizzare.

In questo settore uno dei riferimenti della vendita tende a rullo per interni è la realtà bresciana Apostoli Daniele, produttrice da oltre 40 anni di tende tecniche per interni ed esterni. L’azienda vanta un catalogo di prodotti molto ampio (Basic, Basic Block, Relax, Inox Block, Soft Block, Cube Block, Square, Woodroll e Nano, soltanto per citarne alcuni).

Questo articolo vuole essere una guida veloce sulle caratteristiche e i vantaggi pratici delle tende avvolgibili…

Tende a rullo: a cosa servono concretamente

Le tende avvolgibili oscuranti e filtranti per interni permettono innanzitutto di modulare l’intensità della luce esterna. Una caratteristica che si traduce innanzitutto in migliore vivibilità degli spazi – dalla cucina al salotto e resa lavorativa. Ma anche – molto concretamente – nel risparmio di corrente elettrica e gas per illuminare gli ambienti e riscaldarli d’inverno o raffreddarli nella stagione calda. E’ questa la loro prima funzionalità, ma di certo non l’unica. Tali strumenti, infatti, sono utili anche per donare personalità agli spazi di case, uffici e negozi, personalizzando l’ambiente e migliorandone l’integrazione con i gusti personali e le esigenze del committente. Il tutto in nome della massima praticità e facilità di utilizzo.

Una caratteristica importante: l’alta personalizzazione

Le tende a rullo per interni disponibili sul mercato offrono un’altissima personalizzazione a livello estetico e funzionale. Alcune versioni, infatti, sono disponibili oltre 300 varianti di colore, tessuti e trasparenze. Le strutture di supporto possono essere realizzate con diversi materiali, dispongono di diverse finiture (le classiche, per il colore, sono bianco, grigio e nero), sono confezionabili con tessuti differenti (oscuranti o filtranti) e perfino personalizzabili attraverso la stampa digitale (un’opzione, quest’ultima, molto richiesta da attività al pubblico e uffici).

Una caratteristica importante: la versatilità

Le tende moderne possono essere facilmente – e rapidamente – applicate a ogni tipo di struttura portante. Il funzionamento può essere anche motorizzato: un’opzione certamente più comoda e che non incide negativamente sull’estetica. Il montaggio – ovviamente se affidato a un professionista del settore e spesso incluso nel prezzo di vendita – è semplice e veloce e può essere effettuato direttamente sull’infisso, a soffitto o sulla parete. Inoltre le tende avvolgibili non necessitano di particolare manutenzione, essendo realizzate con materiali resistenti e duraturi nel tempo, in grado di resistere all’usura quotidiana e alle intemperie. Ma, va precisato, effettuare periodicamente una pulizia accurata (che può essere fatta tramite spazzolamento, immersione ad acqua, ultrasuoni o idrogetto) è comunque una procedura importante per prolungare la vita del prodotto.