Nuovo weekend di presidi di polizia a Varese

Proseguono anche questa settimana e nel weekend i controlli a Varese attraverso i “servizi alto impatto” disposti dalla Questura di Varese.

Le operazioni si svolgono in sinergia tra Polizia di Stato, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, i Carabinieri e la Polizia Locale di Varese.

Come settimana scorsa anche in questi giorni ad essere maggiormente presidiate sono le zone di piazza Repubblica, delle stazioni e le aree limitrofe. Nei giorni scorsi, durante uno dei servizi di controllo di controllo congiunto con la squadra Volante della Questura di Varese, è stato emesso un daspo urbano.

«Questa collaborazione interforze ci consente di proseguire in modo strutturato i servizi di presidio in città – spiega l’assessore Raffaele Catalano – garantendo una presenza costante in particolare nelle zone più sensibili. Ringrazio ancora tutti gli agenti in servizio e la questura di Varese».