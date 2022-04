A Castellanza la commedia “Un Ragazzo di Campagna”

Prosegue la mini rassegna tutta castellanzese per ritornare a teatro proposta da Cineteatro di via Dante in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza con il titolo “CASTELLANZA C’E’ – RI-TORNIAMO A TEATRO”.

Sabato 30 aprile alle ore 21 il secondo appuntamento con “Un Ragazzo di Campagna”, commedia brillante di Peppino De Filippo per la Regia di Sergio Farioli, adattamento teatrale di Massimiliano Paganini. A portare in scena la commedia sarà la

Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza. La commedia, rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1931, ruota intorno alle nozze di Pasqualino e Lucia, organizzate dal fratellastro di lui, Giorgio Paternò (che rappresenta una piccola borghesia di squattrinati, arrivista e ignorantona, ambiziosa ed impotente). Questi, per guadagnare una consistente somma di denaro, si accorda con il padre della ragazza che vuol fare sposare la figlia dal carattere chiuso e difficile. Lucia, però, è innamorata di un altro, Enrico…

Lo spettacolo si terrà al Cineteatro di via Dante a Castellanza. Il costo del biglietto è di € 10,00 – L’ingresso è consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2. Prevendita presso “14 Art Gallery Cafè” in via Veneto 19 a Castellanza o al botteghino del teatro stesso.