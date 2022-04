Abbandono di rifiuti pericolosi a Gallarate: multe per 3mila euro

Sono già una dozzina le sanzioni emesse in questi giorni dalla Polizia Locale di Gallarate per rifiuti abbandonati sul territorio cittadino: tra questi, sono stati trovati due casi di abbandoni di rifiuti pericolosi (Eternit): le sanzioni, in questo caso, vanno da un minimo di 600 euro ad un massimo di 3mila euro.

Riflettori accesi non solo nelle zone centrali, ma anche nelle aree periferiche, luoghi abbandonati ed anfratti presenti tra vecchie costruzioni. I controlli sono scattati per reprimere l’illecito conferimento dei rifiuti urbani, esposti in giorni ed orari errati, ma anche per il deposito incontrollato di materiali in aree degradate.

A partire dal mese di febbraio, quando è stata costituita l’Unità specialistica (R.U.S.), numerosi sono stati gli accertamenti per contrastare fattispecie illecite inerenti la polizia ambientale, abusi edilizi e violazione di norme in materia di sicurezza urbana.

In questa prima fase è stata posta nel monitoraggio dell’abbandono di rifiuti compreso lo smaltimento di quelli pericolosi.

Le investigazioni sono state condotte partendo dall’analisi dei materiali abbandonati che in molti casi recano tracce che consentono di risalire agli autori degli illeciti. Per individuare i responsabili si è ricorso alle testimonianze dei cittadini e alle immagini delle telecamere posizionate ad hoc nei siti interessati, oltre che i frame recuperati dai sistemi di videosorveglianza presenti. L’individuazione dei trasgressori è avvenuta con la contestazione di sanzioni amministrative notificate a soggetti privati.

I numeri dei controlli

Dopo circa un mese di controlli sono state elevate 12 sanzioni amministrative, 5 delle quali a carico di soggetti non residenti a Gallarate. Le violazioni accertate vanno dall’abbandono incontrollato di rifiuti – punito dal testo unico ambientale con una multa da 300 a 3000 euro – all’errato conferimento sanzionato dal Regolamento di Polizia Urbana con una multa di 20 euro. Complessivamente ammonta a circa 3000,00 euro il totale delle sanzioni elevate al termine dei controlli.

Il monitoraggio ha interessato tutto il territorio cittadino, mentre le principali violazioni sono state accertate nei quartieri di Cedrate e Caiello. «Gli uffici stanno mettendo in atto un lavoro di squadra, sollecitando la collaborazione dei cittadini, al fine di rendere costante l’attività di repressione del fenomeno», ha commentato l’assessora alla Sicurezza, Francesca Caruso, «anche sul piano della prevenzione è stato attivato un controllo diffuso, realizzato con i sistemi di videosorveglianza e con lo sguardo attento dei cittadini, che in molti casi rendono informazioni utili allo sviluppo delle investigazioni. Grazie al senso civico di molti gallaratesi numerose segnalazioni sono giunte al Comando per contrastare un fenomeno che nel corso degli anni ha assunto una dimensione sempre più spinta».

«A tal riguardo chiedo di circostanziare con più dettagli possibili le segnalazioni trasmesse al Comando di Via Ferraris, fornendo ogni elemento utile che possa aiutare ad individuare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti. I controlli messi in campo hanno consentito anche l’esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria, per riportare alla vivibilità alcuni luoghi che risultavano da tempo oggetto di accumulo di materiale, come in via Cinque Giornate o in via delle Betulle».

Infine, Caruso ha sottolineato la collaborazione di cittadini, imprese ed istituzioni che aderendo a sollecitazioni del comando hanno offerto la propria disponibilità per adeguare i punti destinati alla raccolta dei rifiuti, anche con il posizionamento di telecamere mirate ad immortalare possibili abbandoni illeciti.