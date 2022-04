Al via la campagna della seconda dose booster per ultraottantenni e over60 fragili

Sono partite oggi, giovedì 14 aprile, le vaccinazioni per over80 e pazienti fragili over60 che ricevono la seconda dose booster. Sono ricompresi, quindi, gli ospiti delle residenze socio sanitarie. I dati sui nuovi positivi delle ultime settimane evidenziano la ripresa dei contagi tra le fasce di popolazione più anziane. Questo andamento si può giustificare con l’intervallo di tempo passato dalla terza dose: « Gli anziani sono stati i primi a partire con la campagna booster nell’autunno scorso» ha ricordato il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso.

Per effettuare la vaccinazione devono essere passati almeno 120 giorni dal precedente richiamo

Al momento, tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Chi vuole chiedere la quarta dose può dunque prenotarsi sul portale di Poste e scegliere uno dei centri vaccinali operativi ( Gallarate exAeronautica – Varese ospedale – Arcisate Cavalca e Saronno palestra Pizzigoni) oppure le farmacie aderenti che dal 15 marzo scorso effettuano tutti i tipi di vaccino, dalla prima dose fino alla seconda booster. Nel territorio di Varese sono 38 le farmacie presenti sul portale di Poste.

In contemporanea, Ats ha attivato anche i medici di medicina generale per effettuare le dosi a domicilio ai pazienti allettati o con difficoltà di deambulazione.

Per le persone con elevata fragilità a causa di patologie concomitanti/preesistenti di età ≥60 anni possono rivolgersi solo ai centri vaccinali che garantiscono la somministrazione della seconda dose booster anche in accesso diretto previa presentazione di documentazione idonea a certificare la sussistenza delle patologie indicate sulla circolare ministeriale.

