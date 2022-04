Arriva “Las spesas”, il tormentone frontaliere che va da Ponte Tresa a Cantello, passando per Marchirolo

“Dai che gu da fa la spesa, par risparmia un quai franc mi vu a Ponte Tresa”: con questo grido di battaglia Crucco e Parrucco, ovvero Nicoló Casolini e Joas Balmelli, hanno creato “Las spesas” – cover umoristica del successo latino americano “Pepas” di Farruko – il primo “tormentone frontaliere” destinato a far ballare la frontiera italo svizzera da Zenna a Bizzarrone.

I protagonisti del Sabato del Villaggio di Rete Tre, canale radiofonico della Svizzera Italiana, hanno presentato questa “improbabile hit” (come la definisce il canale Youtube della RSI – Radiotelevisione Svizzera) prima nell’ultima puntata della fortunata e allegra trasmissione radiofonica in onda dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9 e condotta da loro insieme a una vecchia conoscenza di Varesenews, Paolo Guglielmoni (Alias Loris Bernasconi dei Frontaliers), poi nella trasmissione televisiva della domenica Aspettando Colombo su La1.

Il testo racconta del curioso “frontalierato al contrario” cui stiamo assistendo in queste settimane: gli svizzeri passano infatti la frontiera per fare la spesa in Italia per risparmiare, malgrado le raccomandazioni di “mangiare svizzero” in arrivo dalla confederazione. Tra nomi di noti supermercati, “Sassicaia come Tavernello” e furti di Parmacotto, la divertente canzone cita alcuni dei punti italiani più gettonati alla frontiera svizzera: da Ponte Tresa a Marchirolo, a Cantello.