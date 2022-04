Arriva il marciapiede in via Fiume a Varese

Pur non essendo una via particolarmente grande, via Fiume a Varese è molto conosciuta per il fatto che “ospita” una delle entrate di villa mylius, e perchè funge da collegamento tra le molto più grandi strade di viale Aguggiari e via Marzorati.

Situata ai bordi del centro storico, densa di case e condomini pregevoli, la via è però sempre stata ingombra di auto in sosta e non ha mai avuto un marciapiede: ora il comune ha deciso di realizzarli, inserendola nel piano di riqualificazione dei marciapiedi della città.

I lavori, come mostra la galleria fotografica, sono già iniziati.