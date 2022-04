Per “Aspettando Parolario” arriva a Como Gian Andrea Cerone

Appuntamento martedì 3 maggio a Como per la seconda proposta di “Aspettando Parolario”.

Alle 18, nella Sala incontri di Comocuore (in via Rovelli 8) Gian Andrea Cerone presenta il suo romanzo “Le notti senza sonno”. Con lui dialogherà il giornalista Marco Gatti.

In una città attonita e spaventata, indaga una coppia di investigatori molto diversi ma assolutamente complementari. Intorno a loro si muovono le donne e gli uomini dell’Unità di Analisi del crimine violento della Questura di una Milano che pagina dopo pagina mostra il suo lato oscuro e sotterraneo, molto diverso da quello innovativo e patinato internazionalmente riconosciuto.

Gian Andrea Cerone, savonese classe 1964, milanese d’adozione, ha una lunga esperienza nell’ambito della comunicazione, delle relazioni pubbliche, istituzionali, dell’editoria tradizionale, digitale e televisiva, settori in cui ha rivestito importanti responsabilità in Italia e all’estero. È stato consigliere per le relazioni esterne presso il ministero dello Sviluppo Economico e responsabile delle relazioni istituzionali presso Expo 2015. Nel 2018 ha fondato con successo la piattaforma editoriale di podcast Storielibere. Questo è il suo esordio nella narrativa.

Ingresso libero con prenotazione

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-gian-andrea-cerone- le-notti-senza-sonno 324173320127