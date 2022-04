Bilancio, multe e campi sportivi tra i temi del consiglio di stasera a Gallarate

Il bilancio è il “piatto forte” del consiglio comunale di stasera, lunedì 11 aprile, a Gallarate.

La seduta in realtà si aprirà con le consuete comunicazioni di sindaco, consiglieri e assessori, ma anche tre diverse interrogazioni a risposta immediata delle opposizioni nel cosiddetto “question time”.

Le votazioni all’ordine del giorno sono tutti legati al tema del bilancio e delle risorse. Ci sarà la nomina dei revisori dei conti della 3SG, l’azienda servizi sociosanitari del Comune, a cui seguirà l’approvazione della convenzione tra Busto e Gallarate per la centrale unica per le opere Pnrr.

Si passerà poi al rendiconto di gestione, vale a dire la “chiusura” del bilancio 2021. Seguirà poi la definizione delle aliquote Irpef per il 2022. E ancora la “ricognizione degli equilibri di bilancio 2022-2024”.

Le interrogazioni nel “Question time”

Nell’ordine del giorno disposto dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe De Bernardi Martignoni, prima sono previste appunto anche tre interrogazioni a risposte immediata., che anticipano le votazioni, a inizio consiglio.

Cesare Coppe, consigliere di Città è Vita, chiede alcuni chiarimenti sulla convenzione tra Comune e Asd Marco Parolo per i campi sportivi di via Passo Sella e via Montello.

Carmelo Lauricella, del Pd, chiede invece dati precisi sugli incassi da oneri di urbanizzazione, vale a dire le entrate del Comune legate ad interventi edilizi (il consigliere dem chiede dati sul triennio 2019-2021).

Il consigliere della Lista Silvestrini Michele Bisaccia chiede invece dati sul livello di morosità nel pagamento effettivo delle multe fatte dalla Polizia Locale, tra 2019 e 2021.