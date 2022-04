Busto Arsizio e Gallarate si uniscono per le opere del Pnrr con la centrale unica di committenza

Come previsto dalla normativa in materia di appalti nell’ambito del PNRR, la giunta di Busto Arsizio, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, ha approvato lo schema di convenzione per l’attivazione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Gallarate, che gestirà in forma associata le procedure di acquisizione di forniture e servizi afferenti alle opere finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR.

La centrale di committenza sarà istituita convenzionalmente presso il Comune Capofila di Busto Arsizio. La convenzione sarà sottoposta all’approvazione di entrambi i Consigli comunali (a Busto il 13 aprile).

Cos’è e a cosa serve una centrale unica di committenza

La CUC – Centrale Unica di Committenza è finalizzata ad ottimizzare le procedure di gara e programmare centralmente acquisti e lavori anche nell’ottica delle economie di scala, razionalizzando le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione.

Le centrali di committenza possono aggiudicare appalti; stipulare ed eseguire contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.