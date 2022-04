Da Comabbio la seconda spedizione di aiuti per l’Ucraina

È partito da Comabbio nella serata di giovedì 14 aprile il secondo convoglio di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina organizzato dall’associazione Gli amici della scala santa.

I due furgoni carichi di aiuti umanitari hanno cominciato il loro viaggio poco dopo le 19 dal parcheggio del parchetto di Comabbio. Da qui il percorso che seguiranno sarà lo stesso della volta precedente (link all’articolo). La carovana – dopo aver attraversato il nord Italia – entrerà in Slovenia, poi in Ungheria e in Romania. La destinazione sarà la città ucraina di Černivci, vicino al confine con la Romania.

La raccolta di materiale e la spedizione è stata organizzata con l’aiuto dei Comuni di Comabbio e di Jerago con Orago e del gruppo Alpini e la Protezione civile di Jerago con Orago