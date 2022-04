In compagnia del Cai Luino un’escursione di Pasquetta nel “golfo degli agrumi” a Cannero

L’escursione inizierà da Cannero Riviera (225m) e, dopo aver percorso il lungolago per ammirare le piante di agrumi, si proseguirà sulla mulattiera per raggiungere piccole frazioni a picco sul lago con terrazzi fioriti, piccoli coltivi e piante di frutta in fiore fino a raggiungere la località Donego (425m).

Si continuerà poi lungo la strada principale per raggiungere Oggiogno (530m), un piccolo borgo in posizione invidiabile, un balcone che si affaccia sul Lago Maggiore dal quale è possibile ammirare l’intero territorio del luinese: in questo “piccolo mondo antico″, ci sarà la visita del grande torchio da uva del 1742, perfettamente conservato. Il tronco che funge da braccio ha una lunghezza di oltre 9m e, azionato da una grossa vite in legno, esercitava una forte pressione sulle vinacce. Lo strumento rimase in funzione fino all’inizio degli anni sessanta, poi il graduale spopolamento, ha assottigliato sempre più il numero degli abitanti.

Successivamente si visiterà l’essicatoio per castagne, “ l’antica grà” e un prato alle porte del paese vi accoglierà per il pranzo al sacco. La passeggiata proseguirà infine sulla antica mulattiera che scende a Cannero passando dalla cappella di S. Giuseppe.

Programma

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianni 3387768131

Ore 8:20 ritrovo a Luino stazione navigazione e acquisto biglietto individuale

Ore 8:40 partenza per Cannero

Ore 15:40 rientro

Tempo totale h. 3.00 (escluse le soste) – Dislivello m. 330m circa – Difficoltà E

Vengono richiesti abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita escluso il biglietto motonave

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 11 aprile ore 9:00 a venerdì 15 aprile ore 18:00, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata