Mercoledì 27 aprile alle ore 20 e 45 nella Sala ACP (Associazione cultura popolare) a Balerna (Canton Ticino) si terrà la presentazione del libro “Dall’autoreclusione al ritorno alla vita” a cura di Barbara Rossi. Introdurrà la serata Reto Medici, magistrato dei minorenni, interverranno Graziano Martignoni, medico, psichiatra e psicoterapeuta FMH, già docente in vari atenei europei Barbara Rossi, psicologa psicoterapeuta FSP-EMDR, responsabile progetto LLM Dante Balbo, psicologo psicoterapeuta, Caritas Ticino. Modererà l’incontro il giornalista Stefano Natoli

Saranno letti alcuni brani del libro a cura delle attrici Anna Nicoli e Cinzia Lacqua Odun.

È gradita la prenotazione per telefono (+41(0)91 683 50 30) o via email (acp@acpnet.org)