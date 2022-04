Sono quasi 5mila i profughi ucraini ospitati nel Varesotto

Si è svolto diretta Youtube il consiglio comunale straordinario di Varese sull’Emergenza Ucraina. Partito alle alle 20.45 vede la partecipazione di tutto il consiglio comunale e della Giunta.

Ad aprire l’incontro le parole del presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini e del primo firmatario della nota che ha chiesto questo consiglio comunale straordinario, Guido Bonoldi.

Di grande importanza la testimonianza di Tetiana Zalizna, medico di Kiev, scappata dalla sua casa nei primi giorni della guerra e attualmente ospitata – dopo giorni e giorni di viaggio – insieme ai due figli e la mamma da una famiglia di Lozza, che ha raccontato in ucraino la sua storia, tradotta in italiano dalla mediatrice culturale Oksana Fedyk.

CIRCA 4700 I PROFUGHI UCRAINI IN PROVINCIA DI VARESE

Tatiana mentre racconta la sua storia.

Dopo di lei ha parlato il nuovo Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, che ha fatto il punto della situazione attuale e fornito alcuni dati sulla presenza di rifugiati ucraini in Italia e nella provincia di Varese.

«Ad oggi sono arrivati 84.178 ucraini in Italia, di cui 43.434 donne e 31.983 i minori. Solo ieri ci sono stati 1078 ingressi – ha spiegato il Prefetto – Milano, Roma, Napoli e Bologna sono le città di destinazione piu richieste. In provincia di Varese sono arrivati fino ad oggi 4672 profughi, di cui 6 minori non accompagnati».

A raccontare come sono stati accolti dal punto di vista sanitario, è stato Paolo Bulgheroni, responsabile del dipartimento di Igiene e Salute Pubblica di ATS Insubria, che ha spiegato i primi passi per coloro che sono stati accolti nel territorio: per tutti i profughi arrivati tampone e prima visita nei tre hot spot di Varese all’ospedale di Circolo, di Gallarate ex caserma aeronautica, di Como in via Napoleona. «A tutti loro, considerato la piu bassa percentuale di vaccinati esistente in Ucraina, proponiamo la possibilità di fare anch ela vaccinazione anticovid» ha spiegato Bulgheroni, che ha sottolineato come una volta registrata la loro presenza e chiesto lo status di protezione umanitaria, è loro diritto avere l’assistenza sanitaria.

34 I GIOVANI STUDENTI IN CITTÀ

A Varese per adesso sono 34 gli alunni provenienti dall’Ucraina ed entrati nel sistema scolastico della città: «6 sono nelle scuole paritarie, verosimilmente bimbi della scuola materna – Spiega Giuseppe Carcano, Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale – 28 invece nei nostri istituti comprensivi, mentre tre di loro sono in istituti superiori, anzi in licei: 2 allo scientifico e uno all’artistico. Un’accoglienza che è forte dell’esperienza del centro NAI, il centro nuovi arrivati in Italia, che da 12 anni gestisce la prima alfabetizzazione dei bimbi stranieri che arrivano a Varese».