Forte vento nel Comasco, scoperchiato un edificio

Paura nella tarda serata di domenica a Maslianico in provincia di Como per il forte vento che si è abbattuto sul Comune al confine con la Svizzera. Qui la copertura di un fabbricato non abitato e in via di ristrutturazione è stata spazzata via dal vento che ha scoperchiato il tetto dell’abitazione. Sul posto, in via XX Settembre. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti a mezzanotte e mezza e hanno circoscritto l’area con diversi mezzi.