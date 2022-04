Giovane in stato di alterazione molesta i passanti con un coltello a Rescaldina

Un giovane di 25 anni ha spezzato la calma di Rescaldina nella serata di ieri, giovedì 14 aprile, quando ha iniziato a molestare i passanti armato di coltello e in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Per riportare l’ordine intorno alle 22.30 sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Rescaldina e un’ambulanza della Croce Rossa di legnano, inviata sul posto in codice giallo dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. I soccorritori hanno poi portato il ragazzo in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano per un controllo.