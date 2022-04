A Gorla Minore servono “cercatori”, arriva la caccia alle uova al parco Durini

Domenica 10 aprile quattro squadre di “cercatori” si sfideranno nel parco Durini in una divertente Caccia alle uova, organizzata dalla Pro loco Gorla Minore

Non solo feste e sagre, non solo raccolte benefiche: la Pro loco Gorla Minore è pronta a emozionarsi e a far emozionare le famiglie con una giornata dedicata ai più piccoli.

Domenica 10 aprile, infatti, il parco Durini sarà colorato da decine di uova colorate, che verranno abilmente nascoste dai volontari in modo da permettere ai bambini di divertirsi a trovarle. La caccia alle uova prevederà la sfida fra quattro squadre di “cercatori”, bimbi dai 3 agli 11 anni, e ci sarà una sorpresa finale che farà sorridere chi sceglierà questo appuntamento speciale per la Domenica delle Palme.

Ingresso libero, non occorre la prenotazione.