La Binda lancia il suo 2022 e spinge la Tre Valli verso il World Tour

La Società Ciclistica Alfredo Binda pensa in grande: oggi – mercoledì 13 aprile – il club con sede a Sant’Ambrogio si “limiterà” (si fa per dire) a presentare il suo programma organizzativo per l’anno in corso che avrà il proprio clou a inizio ottobre con le due Tre Valli Varesine (maschile e femminile) e con la ormai consueta Gran Fondo.

Quello che non verrà detto, ma che cova sotto la cenere, è che la classica di casa nostra busserà con convinzione alla porta del World Tour, ovvero il massimo circuito ciclistico mondiale. Ci proverà, il presidente Renzo Oldani, conscio di dover mettere sul tavolo un ulteriore sforzo organizzativo ed economico, pur sapendo però che ormai la Tre Valli ha nulla da invidiare a tante corse già inserite al primo livello.

Oggi la Tre Valli (parliamo di quella maschile: nel 2022 ci sarà la 101a edizione) fa parte delle corse ProSeries e, grazie al proprio prestigio e alle capacità degli organizzatori, negli ultimi anni è riuscita a richiamare a Varese numerosissime squadre World Tour. Se la corsa salisse ancora di livello, l’obbligo di partecipazione per tutti i 18 team di prima fascia sarebbe automatico e ciò consentirebbe di avere all’ombra del Sacro Monte un numero ancor più alto di campioni.

Oldani – che ha un ruolo rilevante anche nella AIOCC, l’associazione internazionale degli organizzatori di corse ciclistiche – e i suoi collaboratori più stretti si muoveranno dopo Pasqua per definire nei dettagli la candidatura della Tre Valli: il verdetto potrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi; dall’edizione 2023 il sogno diventerà realtà.