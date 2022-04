La comunità di Mornago consegna nuovi aiuti medicinali per l’Ucraina

Continua a Mornago la campagna di raccolta medicinali promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile e La Varesina Emergenza ONLUS.

I volontari hanno consegnato all’associazione “Aiuti umanitari da Italia”, nella sede di Busto Arsizio, tre scatoloni di medicinali destinati alla popolazione Ucraine martoriate dal conflitto bellico, frutto della generosità della popolazione Mornaghese.

«Ancora una volta di fronte a un’emergenza gigantesca, come la guerra in Ucraina, il nostro territorio ha risposto con grande generosità – sottolinea l’assessore ai servizi sociali e alla persona Maurizio Bigarella – il buon cuore della popolazione Mornaghese che ci ha permesso oggi di far pervenire altri aiuti concreti».

La raccolta continua comunque presso la farmacia di Mornago e di Villadosia.