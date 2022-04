Le iniziative di Fondazione Molina per l’Ucraina

Essere solidali significa trasmettere un sentimento di fratellanza, attraverso un aiuto morale e allo stesso tempo materiale. Le iniziative solidali della fondazione sono: “Ucraina-scatola vita” per la raccolta di beni di prima necessità (generi alimentari e prodotti per l’igiene) confezionati in scatole contrassegnate con la descrizione del contenuto tradotto in quattro lingue (ucraino, rumeno, inglese e italiano) destinate al territorio ucraino attraverso l’Associazione Malve di Ucraina – Organizzazione con fini culturali e ricreativi autorizzata dall’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana; un’attività di solidarietà costantemente alimentata dai dipendenti della Fondazione con invii settimanali del materiale raccolto. Ad oggi sono stati fatti 4 invii per un totale di 704 kg di viveri.

“Un aiuto con un click”: dalla homepage del sito della Fondazione Molina www.fondazionemolina.it si può compilare un modulo di raccolta dati, si spera utili per concretizzare l’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il database sarà messo a disposizione dalla rete di solidarietà istituzionale della Città di Varese e non solo. La Fondazione Molina proseguirà con iniziative concrete di sostegno.