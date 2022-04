Le pagelle del Varese: manca ancora la zampata sotto porta. Monticone sfiora il pari nel finale

Il Varese perde 1-0 in casa della Sanremese cadendo nel big match ma allungando anche la striscia senza vittorie. Un primo tempo contratto, con tanti errori, mentre nella ripresa con una faccia più grintosa la prestazione c’è stata ma non il gol.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Un paio di tiri insidiosi parati con sicurezza. Non può nulla sul gol

MAPELLI 6,5: Solita gara rocciosa in difesa. Fuori posizione sulla rete della Sanremese ma non per colpe sue

MONTICONE 6: Perde il contrasto aereo che porta all’1-0. Si rifà con una prestazione di carattere e sfiora il gol del pari nel finale

MARCALETTI 5,5: Gara precisa, ma oggi serviva più faccia tosta. Qualche punizione calciata male

FOSCHIANI 5,5: Fatica nel primo tempo, così come il resto della squadra, ma lui resta bloccato e non spinge

L. Baggio s.v: Sfortunato, si fa male dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo

Battistella 6: Entra con buon spirito e gioca un paio di palloni positivamente

PREMOLI 6: Prima da mediano, poi da laterale, infine da difensore. Cambia ruoli ma la prestazione è sempre buona

GAZO 6: Gli manca il piglio da regista, ma si adatta con abnegazione

TOSI 6: Nel primo tempo è uno dei pochi che si inserisce con profitto. Nella ripresa perde mordente

A. Baggio 6: Un paio di discese sulla fascia interessanti, ci prova anche da fuori, ma non trova la via del gol

PIRACCINI 5,5: Un primo tempo di fatica, scivola anche qualche volta. Gli manca la lucidità

Minaj 6: Prova a farsi vedere con un paio di discese

DI RENZO 6: Lotta e ci mette le giusta cattiveria. Va anche al tiro da lontano. Manca il gol

MAMAH 5,5: Viene marcato strettissimo dagli avversari e non trova gli spazi per fare male. Ci prova con un destro potente ma la mira è troppo centrale

Pastore 6: Ci mette il solito ardore. Chissà se la trattenuta subita era da rigore