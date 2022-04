Al Varese non basta un buon secondo tempo: la Sanremese si impone 1-0

È la Sanremese a sfruttare il fattore campo e vincere 1-0 il big match del Girone A di Serie D contro un Varese che non riesce a sfruttare una buona ripresa per rimettere in equilibrio un match indirizzato dai liguri nel primo tempo dal gol di Vita al 18′. Un primo parziale contratto per i biancorossi, che hanno creato qualcosa – traversa di Piraccini – ma anche lasciato diverse occasioni ai liguri, che hanno sfiorato anche il raddoppio con il legno di Vita. Nella ripresa la maggiore grinta di Mapelli e compagni ha permesso di vedere un Varese dalla faccia più cattiva, ma comunque in difficoltà sotto porta. Anche l’ingresso di Pastore questa volta non ha curato i mali varesini e il colpo di testa alto di Monticone al 90′ è stata l’ultima ma anche l’unica vera occasione da gol per il Varese.

Il Varese quindi non ritrova la vittoria al “Comunale” di Sanremo e anche la prima di Gianluca Porro non riesce a portare punti, tanto che in classifica il Casale attua il sorpasso lasciando i biancorossi al quinto posto. La prossima occasione per tornare a un successo che manca da sette gare sarà giovedì 14 aprile al “Franco Ossola” contro l’Rg Ticino.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo lo scossone di inizio settimana, con l’addio di Ezio Rossi e la promozione di Gianluca Porro in panchina, per i biancorossi in calendario c’è la difficile trasferta di Sanremo contro la seconda della classe a 3 punti dalla capolista Novara. Il primo Varese di mister Porro è un 3-5-2 che in mediana vede Piraccini, Gazo e Premoli e in attacco Mamah e Di Renzo. I liguri, allenati dall’ex portiere di Verbano e Pro Patria Matteo Andreoletti, sperano di sfruttare il fattore campo per restare in lotta per la promozione diretta in Serie C. Per i biancoazzurri lo schema tattico è 4-3-3 con davanti Anastasia, Conti e Vita.

PRIMO TEMPO

Gara frizzante sin dalle prime battute, il Varese ribatte bene alla voglia della Sanremese, ma con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il baricentro e il ritmo. Dopo qualche pericolo senza grandi occasioni, al 18′ arriva il vantaggio ligure: lancio lungo con biancorossi sbilanciati, Conti vince il duello aereo con Monticone e lancia Vita che entra in area e batte Trombini aprendo l’interno destro per l’1-0. Poco dopo su punizione dal limite Anastasia colpisce la barriera, mentre il Varese reclama al 24′ per un gol annullato a Di Renzo, reo secondo l’arbitro di aver spinto il portiere di casa su un pallone alto in area. Colpo su colpo: la Sanremese va vicino al raddoppio al 28′ quando ancora Vita, su azione d’angolo, trova la girata giusta di destro ma anche la traversa che gli respinge il tiro. L’occasione per il pari biancorosso arriva al 38′ sul primo corner: battuta a uscire di Marcaletti, al limite dell’area si coordina Piraccini che però calcia appena troppo alto e la palla sbatte sulla parte alta della traversa. Nel finale di parziale il Varese ci prova con qualche azione manovrata, ma senza trovare spazi nella difesa ospite. All’intevallo la Sanremese va così forte del vantaggio e di un primo tempo giocato meglio.

SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione nell’intervallo, ma nella ripresa il Varese sembra avere più grinta e riesce a impensierire maggiormente i liguri. Non ci sono grandi occasioni però e il destro volante al 12′ di Mamah è potente ma non angolato e Malaguti lo blocca. La gara non cambia, la Sanremese abbassa i ritmi e così Porro mette prima Leo Baggio per Foschiani e poi Ale Baggio e Pastore per Tosi e Mamah. Il Varese si porta in avanti, ma non riesce a creare delle occasioni nitide per riaprire il match e l’infortunio di Leo Baggio – distorsione alla caviglia – cambia un po’ i piani. Nel finale il Varese chiede un rigore per una trattenuta in area su Pastore, senza però incontrare il parere favorevole dell’arbitro che lascia correre, mentre l’occasione più nitida è il colpo di testa di Monticone su azione d’angolo che passa di pochissimo alto sulla traversa. Dopo un lungo recupero la gara termina con la vittoria 1-0 della Sanremese, metnre l’appuntamento con la vittoria viene ancora rimandato per i biancorossi.

TABELLINO

SANREMESE – VARESE 1-0 (1-0)