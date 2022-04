Le pagelle del Varese: Pastore carta vincente, Trombini a vuoto

Il Varese incassa un 2-2 casalingo che fa male perché il punto del pari dell’Rg Ticino arriva al 94′ dopo una gara ben giocata dai biancorossi, che avevano reagito al gol del vantaggio ospite con le reti di Mamah – bene ma ancora non in miglior forma – e Pastore, che ancora una volta è decisivo in positivo. Purtroppo a pesare sulla prestazione ci sono due uscite così così di Trombini, che nelle ultime giornate sta perdendo fiducia e sicurezza.

LE PAGELLE

TROMBINI 5: Così così nel primo gol, il corner del 2-2 arriva da una sua uscita poco lucida. Sembra aver perso fiducia nelle ultime uscite, dopo un campionato di altissimo livello

PREMOLI 6: Bene ancora da difensore, roccioso e preciso in anticipo

MAPELLI 6,5: Solita prestazione di forza e carattere, anche al centro della difesa per l’assenza di Monticone

MARCALETTI 6: Qualche passaggio a vuoto nel primo tempo, nella ripresa sbaglia poco o nulla

FOSCHIANI 6: Continua a portarsi dietro una forma in calo, ma oggi la sua prestazione non è sotto il “6”

GAZO 6: Lotta e corre, sbaglia anche qualcosa in impostazione ma lo fa con la testa giusta

DISABATO 6,5: Stringe i denti e accorcia i tempi di recupero per essere a servizio della squadra. Regge fino a poco prima del 90′. Bell’esempio per tutti

Cantatore s.v.: Dentro nel recupero

PIRACCINI 6: Anche lui è a corto di lucidità, ma sopperisce con tanta grinta

A. BAGGIO 6,5: Uno dei migliori. A sinistra spinge e difende con buona lena. Gli annullano un gol che avrebbe meritato

DI RENZO 6: Tante giocate utili per la squadra e una personalità in crescita

Pastore 7: Ancora una volta è lui a cambiare il volto della squadra. Entra e segna un bel gol, ma fa anche tanto altro

MAMAH 6,5: Sembra voler centellinare le energie, ma a referto ha comunque un gol e un assist. Speriamo che questa pausa gli faccia bene

Minaj 6: Entra con buon piglio ma non tocca tanti palloni