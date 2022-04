L’esperienza della Mindfulness torna con due nuovi appuntamenti

Venerdì 29 Aprile alle 20:30 sia in presenza presso la sede dell’associazione in via Limido a Varese che online (previa prenotazione)

Incontro gratuito di presentazione del protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Un percorso di gruppo, della durata di 8 incontri a cadenza settimanale, durante il quale le pratiche di presenza mentale e di attenzione accogliente e non-giudicante verso il “qui e ora” conducono i partecipanti a sviluppare, progressivamente, uno stato di consapevolezza.

Il percorso è adatto sia a chi vuole ampliare il proprio benessere sia a chi si trova in condizioni avverse (es. malattia, stress, lutto) e desidera affrontarle attraverso un processo sostenuto da qualità come gentilezza, tolleranza, pazienza, accettazione e coraggio.

Numerosi studi e ricerche scientifiche hanno messo in luce l’equilibrio emozionale di cui fanno esperienza i partecipanti.

L’incontro si terrà sia in presenza che online previa prenotazione.

Un nuovo appuntamento ricorrente tutti i Martedì sera alle 19:30

Incontro settimanale di 90 minuti come introduzione alla Mindfulness per chi non la conosce o come momento di pratica condivisa per chi l’ha già sperimentata

La base degli incontri di pratica, che si terranno in presenza, è la Meditazione di Consapevolezza nelle sue forme declinate: Meditazione Seduta, Meditazione Camminata, Body Scan.

Verrà proposto anche qualche momento di Movimento Consapevole – Hatha Yoga Meditativo che non richiede alcun presupposto di competenza fisica, accessibile a tutti con la necessaria gradualità.

Ci sarà alla fine delle pratiche sempre la possibilità di uno spazio aperto di condivisione per chi vorrà descrivere la propria esperienza.

Verrà fornito materiale cartaceo e audio per chi desidera accrescere la pratica personale.

Gli incontri in presenza avranno luogo presso la sede della ASSOCIAZIONE ESSERE ESSERI UMANI in via Limido, 48 a Varese

Tutte le attività di Mindfulness sono tenute da GIUSEPPE CAPASSO (Insegnante Yoga Alliance RYT 500 PLUS DIPLOMA LEVEL 1 e Nāmārupa Yoga, Facilitatore TCTSY, Istruttore Mindfulness protocollo MBSR con AIM – Associazione Italiana Mindfulness)

Per informazioni: info@aps-essereesseriumani.org