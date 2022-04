Da Maccagno al Lago Delio a piedi

Un percorso che si snoda fra mulattiere, scorci sul Lago Maggiore e piccoli borghi dove il tempo sembra davvero esseresi fermato.

Galleria fotografica VA in giro tappa uno Maccagno Lago Delio 6 di 31

Tracce in formato GPX, KML e FIT

Qui potete trovare e scaricare la traccia e le informazioni utili per percorrere la tappa:

Il percorso parte da Maccagno, comune attraversato dal Fiume Giona che dà il nome all’omonimo parco. Qui sorge il Museo Civico Parisi Valle, detto “museo-ponte”. Un nome che deriva dalla struttura architettonica che ha particolare valenza simbolica perché unisce Maccagno Superiore e Maccagno Inferiore, fino a quel momento divise dal fiume Giona. Il museo ospita una collezione permanente di oltre 2 mila opere.

Costeggiando il Lago si arriva al porto di Maccagno e da qui, attraverso una scalinata, alla palestra di roccia “Il Cinzanino”. Da qui il sentiero sale in maniera decisa e dopo mezzora il fondo diventa una mulattiera. Si passa attraverso una bella vegetazione fra cui anche alcuni agrumi, che qui riescono a crescere grazie all’effetto mitigatore del Lago Maggiore. Proseguendo si incontrano gli abitati di Pianca, Sarangio e Musignano. In mezzo a questi ultimi vi è la Cappella del Pane, del 1600.

Una volta arrivati a Musignano (760) si possono ammirare tante statue in legno e paglia che abbelliscono il paese, create con molto estro e arricchite con addobbi di stoffa.

Dopo Musignano si prosegue, scendendo, per Bassano (540 m), sempre affacciato sul lago. Da qui si imbocca la mulattiera che sale rapidamente di quota per arrivare alla Diga Nord del Lago Delio.

Variante “direttissima”

Per chi volesse a Musignano si possono seguire le indicazioni per il “Lago Delio” e non del Sentiero Italia. In questo modo si arriva in maniera molto più rapida al lago, questa volta dalla diga sud passando da uno stagno e dal tiro al piattello, punto di riferimento per gli amanti di questo sport del varesotto e del vicino Canton Ticino.

E’ possibile pernottare e ristorarsi presso l’Albergo Ristorante Diana.