Chi odia i cani a Viggiù? Dopo due mesi tornano i bocconi mortali nei giardini

Due mesi fa è toccato a Keeper, un bellissimo cagnone finito d’urgenza sotto i ferri per aver inghiottito dei pezzi di wurtel farciti di chiodi. Ora a Viggiù si registra un nuovo allarmante caso avvenuto nella notte in via Butti.

A farne le spese è stato Macchia (nella foto), un cagnolino bianco e nero, salvato in extremis dopo aver mangiato bocconi in cui una mano vigliacca ha messo delle lame di taglierino a pezzetti.

A denunciare l’accaduto la sua proprietaria, Desirée, che ha pubblicato sulla pagina Facebook del paese la disavventura che poteva costare la vita al suo piccolo amico: «Non ho parole per esprimere quello che ho passato questa mattina e non lo auguro a nessuno. Questa notte sono stati buttati nel mio giardino dei bocconi con all’interno lamette e grazie al mio intervento tempestivo sono riuscita a salvare il mio cane che aveva più di 30 pezzi di lamette nello stomaco».

Desirée anticipa che farà denuncia, ma intanto chiede aiuto a chi può aver visto o sapere qualcosa: «Vorrei fare un appello alle persone che sanno chi butta bocconi con pezzi di taglierino. Fatevi avanti per favore, anche in forma anonima, se sapete qualcosa chiamate la Polizia locale».

Macchia è salvo anche se molto provato: «Ringrazio chi è riuscito a salvarlo tempestivamente, grazie a Dio il mio cane è fuori pericolo ma ne ha risentito molto. Spero che quello che è successo a Macchia non possa mai più capitare a nessun cane di questo paese, visto che non è il primo caso».