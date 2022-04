Openjobmetis-Treviso, partita “piccante”: Marcelo Nicola nuovo coach dei veneti

La partita in programma domenica (ore 19) alla Enerxenia Arena tra la Openjobmetis Varese e la Nutribullet Treviso, importante in chiave salvezza per entrambe le squadre (ma con i biancorossi che sperano di fare un passo avanti in direzione playoff) assume improvvisamente un sapore particolare. E decisamente piccante.

Il club veneto infatti ha esonerato Massimiliano Menetti, l’allenatore reggiano che sedeva sulla panchina biancoazzurra dal 2018, ingaggiando al suo posto il 50enne argentino Marcelo Nicola, ex giocatore della Benetton (oggi in Serie A gioca una società differente da quella di allora). Un nome che, per i tifosi di Varese, rientra nella schiera dei “dannati” dalla sera dell’11 maggio 1999, quella dello scudetto della Stella.

Nel primo tempo di quella partita – come molti ricorderanno – dopo aver preso un rimbalzo difensivo, Nicola ruppe il naso a Gianmarco Pozzecco con una gomitata che molti considerano intenzionale. «Doveva colpirmi qui (indicando il cuore ndr) e non qui (indicando il naso ndr)» esclamò la Mosca Atomica in pura trance agonistica poco dopo: il play giocò il resto della partita con la canottiera intrisa di sangue rendendo ancora più epico quel trionfo.

Il gesto di Nicola non è mai stato perdonato dai supporters biancorossi, che hanno sempre riservato un’accoglienza bollente al lungo argentino, predecessore proprio di Luis Scola nel ruolo di ala forte della nazionale albiceleste. La partita di Masnago sarà la prima in cui Nicola (che è stato presentato questa mattina, martedì 5 aprile, dal club della Marca) siederà sulla panchina della Nutribullet e il clima si preannuncia bollente anche perché la vittoria di Brindisi ha ulteriormente esaltato l’ambiente varesino. Inoltre la società ha lanciato i mini-abbonamenti per le ultime quattro gare casalinghe della stagione, una “mossa” che sta già avendo risultati con oltre 150 “pacchetti” già venduti ai quali si aggiunge una prevendita vivace anche per i singoli biglietti.