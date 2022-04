È positivo aprire un canale YouTube nel 2022?

Fonte: unsplash.com

Era il 14 Febbraio del 2005 quando YouTube nacque. Da allora gli sviluppi sono stati veramente tanti e la presenza di canali su questa piattaforma è aumentata vertiginosamente. Questo è il motivo per cui chi decide di creare un canale, deve curare ogni minimo particolare.

Oggi rispetto al 2005 è più facile, perché esistono delle piattaforme che hanno dei template copertina YouTube per creare, in maniera professionale e accattivante la tua copertina che è il biglietto di presentazione del tuo canale. Ogni minimo dettaglio deve essere curato. La domanda sorge spontanea: conviene nel 2022 aprire un canale su YouTube ?

Analizziamo alcuni dati.

A meno che tu non decida di aprire un canale con una fruizione di tipo internazionale, in cui quindi i numeri che stiamo per dare sono moltiplicati ed elevati, aprire un canale in Italia su YouTube oggi ha comunque una potenzialità interessante.

Nella fascia che va dai 25 ai 54 anni ben 21 milioni di italiani, che corrisponde alla percentuale di 88 % della popolazione compresa in questo range di età, guarda YouTube. Il loro comportamento è cambiato nel tempo, arrivando nel 2022 a essere influenzati anche per i loro acquisti da questa piattaforma. Questo potrebbe essere un motivo interessante per arrivare a decidere di aprire un canale sia per brand awareness che per creare tutorial informativi, d’intrattenimento o e-learning.

Fonte: Unsplash.com

Studiare bene le mosse

Ci sono settori più inflazionati su questa piattaforma e altri che hanno ancora interessanti opportunità di crescita. Aprire un canale, che sia quindi per crescita personale o del tuo brand deve essere studiato andando a colmare mancanze laddove ci siano. Nell’ambito del brand si può lavorare ancora molto, infatti uno dei settori che riesce a convertire maggiormente, utilizzando anche le immagini dell’influencer su YouTube stesso, è quello della beauty e della cosmesi, che riesce a aumentare le vendite di tre volte tanto rispetto a un’esposizione televisiva. I motivi sono abbastanza evidenti. I passaggi televisivi implicano maggiori costi, raggiungendo un pubblico molto alto ma non necessariamente d’interesse. Diversamente YouTube va a raggiungere il nostro target d’interesse.

Lo sviluppo del video marketing

Una tendenza che è andata sviluppandosi, soprattutto dal 2021, è l’aumento del budget delle aziende nel video marketing. Questo vuol dire non solo che a livello di canale brand ci si può inserire su YouTube, ma si possono stringere collaborazioni fruttuose con canali già esistenti o con influencer.

Diverse sono le metodologie di approccio. Si può decidere di aprire un canale e parlare di un argomento dando delle informazioni utili al nostro pubblico, sia come canale di tutorial, sia volendo diventare influencer in un argomento, sia volendo essere una voce informativa in un settore che sia quello in cui opera la nostra azienda o servizio.

Qualunque sia la scelta ovviamente un canale che va curato sotto l’aspetto di qualità dei contenuti e non bisogna pensare di aprire un canale YouTube semplicemente per vendere: si otterrebbe il risultato opposto.

Il fine primario è quello di informare e intrattenere, di conseguenza verranno le conversioni. Il canale YouTube sarà seguito se risolve un bisogno dell’utente e lo riterrà utile, interessante o divertente, se si opta per l’intrattenimento. Se la tua azienda è specializzata in un settore potrebbe essere interessante creare video che aiutino l’utente a risolvere situazioni specifiche. Sei un’officina per esempio? I tuoi video potrebbero essere specializzati sulla spiegazione di piccoli guasti di auto e come intervenire. In fondo potrai poi mettere il link alla tua società in modo da dare più riferimenti.

Fonte: unsplash.com

Vale la pena aprire un canale YouTube nel 2022?

La risposta è affermativa ma rispettando le seguenti condizioni:

Che il canale dia contenuti di qualità

Che il canale sia curato in tutti i suoi particolari dalla grafica ai contenuti

Che il canale abbia contenuti nuovi e freschi ogni volta.

Essendo un canale un metodo di comunicazione, l’empatia e il rapporto con i propri utenti deve essere continuamente aggiornato, diversamente i dati non potranno essere così interessanti e rimarrà un progetto a livello amatoriale.

C’è comunque ancora spazio per argomenti su YouTube è il suggerimento è quello di non andare a scegliere delle nicchie particolarmente inflazionate, quale può essere quella del fitness, se si vogliono creare dei video seguiti. In quel caso forse è meglio scegliere delle collaborazioni con i canali che hanno già un pubblico consolidato e visualizzazioni certe. Questa scelta implicherà meno sforzo e più risultato. Se però valuti che il tuo argomenti sia poco trattato non temere. Aprire un canale YouTube è gratuito, gestirlo richiede il tuo impegno ma può arrivare a dei risultati interessanti sia in termini di guadagno del canale stesso che di aumento di notorietà per il tuo brand. Il passaparola oggi passa per la rete e YouTube è sicuramente uno dei mezzi più gettonati dove rivolgere la propria attenzione e costruire strategie interessanti.